Doğa Koleji'nden LGS örnek soru değerlendirmesi

Öncelikle Türkçe soruları değerlendiren Doğa Koleji Türkçe Bölüm Başkanı Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu soruların orta zorluk düzeyinde olduğunu söyleyerek, “Zaman ilerledikçe soruların hem zorluk derecesi hem de çeşitliliğinde farklılıklar olacaktır. Kasım ayı örnek soruları, geçen yıl yayımlanan örnek sorularla hemen hemen paralel gitmekte. Görsellerle kurgulanan sorular yanında akıl yürütme ve çıkarım yapma sorularına da yer verilmiş” dedi.

Kasım ayı örnek soruları bize ne gösteriyor?

Kasım ayı örnek sorularının artık ezbere dayalı olmadığı yönünde değerlendirmelerine devam eden Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu, “Daha önceki aylarda olduğu gibi Kasım ayı örnek soruları da gösteriyor ki ezbere dayalı sorular sorulmamaya ve Türkçenin temel dil becerisi ‘okuduğunu anlama' sınanmaya devam edecek. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkisi kurabilen, yardımcı fikirleri belirleyebilen, yazarın olaylara bakış açısını tespit edebilen, metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapabilen, haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettiğiyle ilgili yorum yapabilen, metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrayan, okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunabilen, okuduğu metnin ana duygusunu belirleyebilen öğrenciler soruları zorlanmadan çözebileceklerdir. Bu ayki sorularda uzun zamandır yer verilmeyen metne bağlı birden fazla soruya da yer verilmiş. Noktalama işaretleriyle ilgili soru ise ezberden uzaklaştırılarak metnin bağlamından yararlanılarak çözümlenmesi istenmiştir” diye konuştu.

Okuduğunu anlama becerisini geliştirmek için neler yapmalı?

Okuduğunu anlama becerisini geliştirmek için neler yapmalı sorusuna da yanıt veren Mollaibrahimoğlu, “Öğrencilerin LGS maratonuna yorulmadan devam edebilmeleri ve sınavda da başarılı bir performans sergileyebilmeleri için bol bol okuma yapmalarını öneriyoruz. Kitap, gazete, dergi gibi farklı türler okumaları okuma alışkanlıklarının yerleşmesi ve farklı metinler üzerinde yorum yapabilmeleri için son derece önemli. Bu çalışma yöntemiyle çözümleme yeteneği gelişen öğrencilerimiz, öncülden varılması istenen sonuca çok rahat ulaşacaklardır” şeklinde konuştu.

Matematik Kasım ayı LGS örnek soru analizi

Matematik alanında da soruları değerlendiren Matematik Bölüm Başkan Yardımcısı Berivan Dülğer, soruların 8. Sınıf müfredatına bağlı kalındığını söyleyerek, “25 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan Kasım ayı LGS örnek sorularında 8. sınıf müfredatına bağlı kalındığı görülmektedir. Yayımlanan soruların tamamı birinci dönem konularını kapsamakta ve soruların yüzde 60'ı kareköklü ifadeler konusundan oluşmaktadır. Günlük hayatla ilişkilendirilmiş soruların çoğunlukta olduğu, matematik okuryazarlığını belirlemeye yönelik açık bir dille ifade edilmiş olduğu dikkat çekmektedir. Daha önce de yayımlanan örnek sorularda olduğu gibi sorular, soru kökünde verilen üst bilgilere dayanarak öğrencinin doğru yorum yaparak çözüme ulaşması beklenmektedir. Görseller yardımıyla zenginleştirilmiş soruların öğrencilerin yorum becerisinden bağımsız olarak yalnızca işlem yaparak çözebileceği soru tarzında olmadığı görülmektedir. 8. sınıf konu kazanımlarına bağlı kalınarak hazırlanan örnek soruların analiz yapma, verilen yönergeleri dikkatli yorumlama ve çıkarım yapma, çıkarımlarını işleme dökme becerilerini kullanarak çözümleyebileceği sorulardır” dedi.

Fen Bilimleri Kasım ayı LGS örnek soru analizi

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı M.Fatih Tüfekçi de fen bilimlerine ait soruları değerlendirerek, “Fen bilimleri örnek soruları MEB'in sınırladığı müfredat kazanımlarına uygun olup beklenildiği gibi ayırt edici, bilgi hakimiyeti ve muhakeme becerisini ölçen sorulardan oluşmaktadır. Deneysel soruların da karşımıza çıktığı örnek sorular, önceki yıl uygulanan LGS'deki gibi muhakeme yeteneği gerektiren, yorum yapabilme becerisinin ölçüldüğü tablolar, görseller ve deneysel düzenekler içermektedir. 1, 2 ve 3. sorular; ‘Mevsimler ve İklim' ünitesine ait olup, öğrencinin bilgilerini kullanmasını gerektiren ve yorum gücü yardımı ile cevaplayabileceği sorulardır. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. soruları ise ‘DNA ve Genetik Kod' ünitesinden yöneltilen müfredat kazanımlarına hakim olan öğrencilerin, yapacağı yorumlarla çözebileceğini görmekteyiz. Özetle, yayımlanan örnek soruların bilgi düzeyinden daha çok analiz-sentez düzeyinde olduğunu, muhakeme yapma yeteneği ve sayısal bilgileri kullanarak yorum gücü gerektirdiğini görmekteyiz” diye konuştu.

T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kasım ayı LGS örnek soru analizi

T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük bölümü sorularının kazanımlar doğrultusunda olduğunu ifade eden Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Çigdem Karakaş da, “Kasım ayı LGS örnek soruları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin kazanımları doğrultusundadır. Sorularda öğrencilerin bilgiyi yorumlamaları istenmektedir. Okuduğunu yorumlayabilen, dersimize ait kavram bilgisine sahip öğrencilerimizin rahatlıkla yanıtlayabileceği sorulardır. Soruları tek tek irdelediğimizde Milli Uyanış ünitesiyle ilgili görsel soru yer almaktadır. Görsel soruda, Mondros Mütarekesi'ni takip eden olaylar kronolojik sıra ile verilmiş, maddelerin şıklarda doğru yorumlanması istenmiştir. Ayrıca aynı üniteyle ilgili tablo sorusu ile öğrencilerin Milli Varlığa Düşman Cemiyetlerle ilgili çıkarımda bulunması istenmiştir. Diğer bir soruda Tarık Buğra'nın ‘Küçük Ağa' romanından alıntı yapılarak Kuvayı Milliye ile ilgili öğrencilerin yorumlama yetenekleri ölçülmek istenmiştir. 1. Dünya Savaşı Cepheleri ile ilgili verilen tabloda öğrencilerden iki cephenin benzerliklerine ulaşmaları istenmiştir. Genel olarak değerlendirdiğimizde sorular ezberci yaklaşımdan uzak, anlaşılır ve nettir. Bolca okuma yapan, konuyu özümseyen, farklı soru tarzları ile karşılaşan öğrencilerimiz sınav hazırlık sürecinde zorlanmayacaklardır” ifadelerini kullandı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kasım ayı LGS örnek soru analizi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi için yapmış olduğu değerlendirmede, “Kasım 2019 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi örnek sorularını genel itibariyle beğendiğimizi, müfredatta yer alan kazanım başlıkları ekseninde soruların iyi hazırlanmış olduğunu ifade edebiliriz. Kasım ayı örnek sorularında önceki aylarda sunulan örnek sorulara göre yorum ve analize biraz daha ağırlık verilmiş olduğu ve bunun yanında görsel zekâya hitap eden sorulara da yer verildiği görülmektedir. Aynı çerçevede bilgi boyutunu dikkate alan sorular da yer almaktadır. Soruların kimisinde kuvvetli çeldiriciler yer alırken kimilerinde zayıf çeldiriciler tercih edilerek ortalama soru ayarı tutturulmuştur. Bu ayki sorularda felçli köpeğe yürüteç desteği, 11 milyon ağaç gibi sosyal hayatın içindeki konuların ‘dini bakış açısı' çerçevesi dikkate alınarak, öğrencilerden çıkarım yapılmasının istendiğini görmekteyiz” dedi.

İngilizce Kasım ayı LGS örnek soru analizi

Daha önce ki kasım ayı sorularında rastlanılmayan tarzda iki sorunun karşılarına çıktıklarını söyleyen İngilizce Bölüm Başkanı Tuba Mumcu da, “8.sınıf LGS Kasım ayı sorularında daha önce yayımlanan örnek sorularda ya da 2019 LGS'de rastlamadığımız tarzda iki soru karşımıza çıkmaktadır. Yayımlanan örnek soruların 4. ve 5. sorusu yabancı dil kazanımlarını değerlendirirken disiplinler arası yaklaşımı da sarmal olarak sorunun içine almıştır. Bu soru tipleri ile öğrencilerin sadece yabancı dil bilgisi değil okuduklarından çıkarımda bulunmaları, analiz-sentez yapabilmeleri ve ilişki kurabilme becerilerini kullanabilmeleri de değerlendirilmektedir. Disiplinler arası yaklaşım benimsenerek hazırlanmış sorularda, dikkat becerisinin ve kelime bilgisinin ön plana çıktığı görülmektedir. Soru köklerinde yapı olarak olumsuz soru ifadelerine yine yer verilmiştir. Bu durum öğrencinin soruları çözerken soru yönergelerinde olumlu/olumsuz ifadelere dikkat etmesi gerektiğini göstermektedir. Örnek soruların orta güçlükte ve ezberci yaklaşımdan uzak sorular olduğu görülmektedir. Okuma-anlama-yorumlama becerisi yüksek, temel kazanımları edinmiş öğrencilerin soruları rahatlıkla çözmesi öngörülmektedir” dedi.

