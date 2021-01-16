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Doğu Akdeniz için yağmur ve fırtına uyarısı

Doğu Akdeniz için yağmur ve fırtına uyarısı
Doğu Akdeniz için yağmur ve fırtına uyarısı

Doğu Akdeniz Bölgesi için yağmur ve fırtına uyarısı yapıldı.


Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de 17 Ocak Pazar günü sabah saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın, pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Antalya çevrelerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların ise bugün Antalya'nın doğu ilçelerinde ve Mersin'in batısındaki Anamur, Bozyazı, Aydıncık ve Gülnar ilçelerinde aralıklarla kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya'nın Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması bekleniyor. Bölgede rakımı 1300 metrenin üzerinde olan yerlerde yağışın kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

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