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Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı
Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesinde buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı yer yer çok bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı beklenmekte. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan'ın Göle ilçesinde 12, Erzincan Refahiye'de 7, Iğdır Karakoyunlu'da 1, Ağrı'da 5, Kars Sarıkamış'ta 10, Erzurum Aziziye'de 10 derece ölçüldü.
Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Erzincan ve Iğdır'da 9, Ardahan'da 0, Ağrı'da 4, Kars'ta 2, Erzurum'da 3 derece olması öngörülüyor.

Ahmet Akbuğa
 

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