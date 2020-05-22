İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgede öğle saatlerinden itibaren aralıklı, gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren ise kuvvetli esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 5, Ardahan'da 7, Erzurum'da 10, Ağrı'da 12, Erzincan'da 15 ve Iğdır'da 19 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 32, Erzincan'da 29, Ağrı'da 26, Kars'ta 25, Erzurum'da 23 ve Ardahan'da 22 derece olması bekleniyor.

Ahmet Akbuğa
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.