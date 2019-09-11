Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı düşüyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, akşam saatlerine kadar Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Ağrı'da 10, Kars ve Ardahan'da 7, Iğdır'da 15, Tunceli'de 12, Erzincan'da 13 derece.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan'da 31, Tunceli'de 30, Iğdır'da 23, Ardahan'da 15, Erzurum'da 20, Kars'ta 17, Ağrı'da 21 derece.

Bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle'de 0,9 en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemaliye'de 30, 6 derece oldu.

Ahmet Akbuğa

