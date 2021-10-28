Doğu illeri için meteorolojiden sağanak yağış, su baskını ve don uyarısı

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Doğu Anadolu'da 29 Ekim 2021 Cuma beklenen yağışların, Muş, Bitlis, Şirnak ve Hakkâri çevreleri ile Ağrı'nın ve Van'ın güneyinde yerel olarak küvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ağrı illerinin yüksek kesimlerinde, Van'ın güneyinde (Başkale, Bahçesaray, Çatak) ve Hakkari'nin kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvveti yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ile buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağışların bölge genelinde aksam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor” denildi.

Yunus Tuğrul

