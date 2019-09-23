Doğu Karadeniz'deki yoksul sayısı 37 bin kişi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Trabzon Bölge Müdürlüğü'nün (TÜİK) Gelir ve Yaşam Koşulları araştırmasının sonuçlarından derlediği bilgilere göre, Doğu Karadeniz'de 2018 yılında en yoksul yüzde 20'lik kesim toplam gelirin yüzde 8,0'ini, en zengin yüzde 20'lik kesim ise toplam gelirinin yüzde 41,7'sini aldı. Bölgede en zengin kesimin geliri en yoksul kesimin gelirinin 5,2 katı oldu.

Bu oran Türkiye geneli için 7,8 kat olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında bu oran Türkiye için 0,3 puan, Doğu Karadeniz'de de 0,5 puan artış gösterdi. Bu bakımdan incelendiğinde Türkiye'nin İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey 2'de yer alan 26 bölgesi arasında Doğu Karadeniz en zengin kesim ile en fakir kesim arasında gelir farkının en az olduğu 8. bölge oldu.

2018 yılında medyan gelirin yüzde 50'sine göre yoksulluk sınırı dikkate alındığında Türkiye'de 11 milyon 91 bin, Doğu Karadeniz'de ise 230 bin yoksul kişinin yaşadığı belirtilirken, bu kapsamda 2018 yılında bir önceki yıla göre yoksulluk sınırı altındaki kişi sayısının Türkiye'de toplam 469 bin kişi, Doğu Karadeniz'de ise 37 bin kişi arttığı bildirildi.

Öte yandan bölge içindeki gelir dağılımına göre yoksulluk değerlendirildiğinde, bölgesel yoksulluk sınırı Doğu Karadeniz'de 2017 yılına göre yüzde 9,2 oranında artarak 7 bin 665 TL'den 8 bin 374 TL'ye yükseldi.