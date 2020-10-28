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Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrediyor

Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrediyor
Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrediyor

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrediyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olarak geçecek. Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrederken rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklıkları; Erzurum'da 3, Kars ve Ağrı'da, Erzincan'da 6, Iğdır'da 7 ve Ardahan'da eksi 1 derece.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan'da 24, Iğdır'da 22, Erzurum ve Kars'ta 20, Ağrı'da 21, Ardahan'da 18 derece olması öngörülüyor.
Öte yandan havanın sabah saatlerinde soğuduğu kentlerde bitkilerin üzerini kırağı tuttu.

Ahmet Akbuğa
 

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