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Doğum yapan kadını taksiden atan sürücüye süresiz ev hapsi

Doğum yapan kadını taksiden atan sürücüye süresiz ev hapsi
Doğum yapan kadını taksiden atan sürücüye süresiz ev hapsi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde doğum yapmak üzere olan kadını aracından indiren taksi sürücüsü süresiz ev hapsi cezası aldı. Sürücünün meslekten uzaklaştırılması için ise girişim başlatıldı.

Doğum yapan kadını taksici aracından attı - Tıkla İzle

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Çayırova Mahallesi 5204 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğum sancıları başlayan Suriye uyruklu Ayşe Haşim (21), hastaneye gitmek için taksi çağırdı. Taksiye bindikten sonra doğumu başlayan kadını gören taksi sürücüsü M.B.(54), kadının arabadan inmesini istedi. Eşiyle birlikte bir yandan doğum sancısıyla uğraşan kadın aracı kirlenmesini bahane eden taksi sürücüsünün zorlaması sonrasında kanlar içinde araçtan inerek doğumu bina boşluğunda tamamladı.

Olayın ardından gelen ambulansla hastaneye kaldırılan anne, sağlıklı doğan bebeği ile taburcu olurken, taksi sürücüsü M.B. ise gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde doğum başlayınca ambulans çağırarak gelmesini beklediğini ve korktuğu için kadını indirdiğini söylediği öğrenilen M.B., Çayırova Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sonrasında Gebze Adliyesine sevk edildi.

Adliyede işlemleri tamamlanan taksi sürücüsü, süresiz ev hapsi cezası ile adli kontrolle serbest bırakıldı. Sürücünün taksi şoförlüğünden uzaklaştırılması için ise emniyet müdürlüğü ve Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Odası arasında yazışma başlatılacağı öğrenildi.

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Gürcan Yılmaz

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