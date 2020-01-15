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Döndü Şengül'ü öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Döndü Şengül'ü öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet
Döndü Şengül'ü öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Ankara Mamak’ta boşanma aşamasında olduğu eşini 18 Şubat 2019'da sokak ortasında silahla vurarak öldürmekten yargılanan sanık, "eşini kasten öldürme"kten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Döndü Şengül'ü öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet - Tıkla İzle

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Şükrü Şengül, taraf avukatları ve Döndü Şengül'ün yakınları katıldı. Davanın bir önceki celsesinde esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Şengül'ün "eşini tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Esas hakkındaki mütalaaya karşı son sözü sorulan sanık Şengül, "Diyeceğim bir şey yok" dedi.

Müşteki avukatı Neslihan Ceylan, sanığın eşini tasarlayarak kasten öldürdüğünü belirterek, "Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve cezada indirim uygulanmamasını talep ediyoruz. Sanığın olay günü bir markette alışveriş yaptığı, burada beklediği kamera kayıtlarında mevcuttur. Dosyaya sunduğumuz kamera kayıtları, sanığın eşini tasarlayarak öldürdüğünü göstermektedir" ifadesini kullandı.

Mahkeme cezada indirim uygulamadı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şengül'e "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulamayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sanığa, ayrıca "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 2 yıl hapis ve bin lira adli para cezası verildi.

Cinayetten hemen önceki görüntüsü ortaya çıktı

Öte yandan, müşteki avukatının mahkemeye sunduğu güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, sanık Şengül'ün cinayetten önce olay yerine yakın bir markete girdiği, burada alışveriş yaptığı görülüyor. Sanığın bir müddet sonra marketten ayrıldığı görülüyor.

Abdullah Sarica

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