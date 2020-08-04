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Dondurmacıya girdi, müşterilerin gözü önünde cinayet işledi

Dondurmacıya girdi, müşterilerin gözü önünde cinayet işledi
Dondurmacıya girdi, müşterilerin gözü önünde cinayet işledi

Elazığ’da bir şahıs, husumetlisini çalıştığı dondurmacı dükkanında müşterilerin gözü önünde silahla ateş ederek öldürdü.

Olay, merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs aralarında daha önceden husumet bulunan Emrah Doğandemir'in çalıştığı dondurma dükkanına gitti. Şahıs, dükkandaki müşterilere rağmen belinden çıkardığı silahla Doğandemir'e ateş edip, kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Doğandemir, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu
 

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