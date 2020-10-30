Donis: 'Kazandığımız için çok mutluyuz'

UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Maccabi Tel Aviv'de Teknik Direktör Giorgos Donis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Donis, “Çok mutluyuz çünkü maçı kazandık. Bizim için çok önemli bir maçtı. Nihayetinde 6 puana ulaştık, iki galibiyetimizle birlikte. Bu bizim için çok önemliydi. Ama önümüzde 4 maç daha var. 4 maç 12 puan demek. Bu sebeple şu an bir şey demek için çok erken. Her maç savaşmamız gerek. Grubun favori takımı Villarreal bunun farkındayız. Ama şu an avantajlı bir durumda olduğumuzun farkındayız. Ama yine savaşmaya ve çalışmaya devam edeceğiz. Rakip hakkında taktiksel anlamda bir şey diyecek konumda değilim, öyle bir haddim yok. Ama bence bu çok dengeli bir oyundu. İlk yarıda iki takım da çok büyük fırsatlar ve şanslar yakalayamadı. Durağan ama sert bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarı ise daha hareketli oldu.

Biz oyunun kontrolünü biraz ele geçirdik. Daha açık oynadık. Sivas geçiş sırasında gol attı bu bizi zor bir duruma soktu. Taktiksel olarak 4-3-2-1 olarak oynadık. Nihayetinde ilk golü ikinci yarının ilk zamanlarında erken bulduk. Tabii ki buna Sivasspor'un kırmızı kart görmüş olması da var. Bu da bize bir avantaj sağladı. Şanslı olduğumuz biran oldu. Rakibimizin bir şutu direkten döndü. Oradaki o şans ellerinden kaçtıktan sonra biz bir gol daha yakaladık. Bugün karakterimizi ve performansımızı sahaya koyduğumuzu düşünüyorum. İyi bir maçtı ve buradan 3 puanla ayrılıyoruz” dedi.

Oğuzhan Sarzep - Onur Erden - Mustafa Koçyiğit

