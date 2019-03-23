Dört kuşaktır baba mesleğini yapıyorlar

Kahramanmaraş'ın en eski mahallelerinden birisi olan Dumlupınar Mahallesi'nde baba mesleği oymacılık ve çeyiz sanatını yaşatan Remzi Gözükara, 50 yıldan beri bu mesleği yaptığını söyledi. Oymacılığın dedesinden kalan bir meslek olduğunu belirten Gözükara, ''Dedemden babama, babamdan bana, benden de oğluma şu anda devam ettiriyoruz. İnşallah bundan sonra da torunum devam ettirecek. Mesleğimiz çok güzel bir meslek, güzel insanlarla tanışırsın'' dedi.

"Bizim çeyiz sandıklarımızın yüzde 90'ı el el emeğidir" diyen Remzi Gözükara, ''Cevizden yapıyoruz biz bunu. Bu şekilde daha uzun süre muhafaza altında kalabiliyor. Ceviz ağacı sert oluyor, bu yüzden yapımı da zor. Bayağı bir el emeği istiyor. Bir sandığı yapmak bir haftadan başlıyor, 15-20 güne kadar sürüyor. Bunlar bizim el emeği göz nurumuz. Hepsinin kalıpları var, önce çiziyoruz sonra oyarız. Bunun korumasını atarız. Bu şekilde kademe kademe tamamlarız'' diye konuştu.

Meslekte eleman yetişmediği için unutulmaya yüz tuttuğunu belirten Gözükara, ''Ben bu mesleğin okulunun olmasını, mesleğin ölmemesini istiyorum. Delikanlılar okulda yetişip bu mesleği yapsınlar. Maalesef bazı mesleklerde olduğu gibi bizim mesleğimiz de ölmeye yüz tuttu. Bu mesleklere sahip çıkılmasını istiyorum. Biz şu anda eleman da yetiştiremiyoruz. Kazancı olmadığı için kimse çocuğunu bu mesleğe vermek istemiyor'' diye konuştu.

Ömer Faruk Salman

