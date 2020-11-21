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Dorukhan Toköz, Fenerbahçe derbisinde yok

Dorukhan Toköz, Fenerbahçe derbisinde yok
Dorukhan Toköz, Fenerbahçe derbisinde yok

Başakşehir karşılaşmasının 67. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Dorukhan Toköz cezalı duruma düştü. Dorukhan, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe öncesinde Dorukhan Toköz cezalı duruma düştü. Başakşehir mücadelesinin 67. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrasında hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırılan Dorukhan, bu sezonki 4. sarı kartını gördü ve önümüzdeki hafta deplasmanda Fenerbahçe ile oynanacak olan derbide cezalı duruma düştü. Bu sezon ilk sarı kartını Antalyaspor mücadelesinde gören Dorukhan, 3. haftadaki Konyaspor ve 6. haftada oynanan Denizlispor karşılaşmalarında da sarı kart görmüştü. Dorukhan, Başakşehir karşısında gördüğü sarı kartla, Fenerbahçe mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Bozhan Memiş

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