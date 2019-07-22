Dorukhan'ın ölümüne neden olan sürücüye tutuklama kararı

12 Nisan'da Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Tepebağları Caddesi'nde E.S.'nin kullandığı 38 HB 977 plakalı otomobil ile M.Y.'nin kullandığı 38 ABG 325 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan 9 kişiye olay yerine yönlendirilen 6 ayrı 112 ekibi müdahale etti. İtfaiye ekipleri de kaza sonrasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için otomobillere müdahale etti. Yaralılardan M.Y.'nin aracında bulunan 27 yaşındaki Dorukhan A. hayatını kaybederken, yaralılar E.S.(29), M.Y.(26), H.Ş.(27), B.Y.(21), U.K.(29), O.A.(25), M.K.(24) ve D.S.(25) ise hastanede tedavi altına alındı. Soruşturma sonrası 38 HB 977 plakalı otomobil sürücüsü E.S. tutuklandı. Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Temmuz'da görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık E.S.'ye bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine, sanığın tahliyesine karar verdi.

“Keşke ben ölseydim”

29 yaşındaki sanık E.S. mahkemede “Kırmızı ışıkta geçtim, alkol almıştım, son anda fark ettim. İki sefer frene bastım ama engelleyemedim. Böyle bir suça karışmayı kimse istemezdi. Keşke ben ölseydim de böyle bir duruma düşmeseydim” diye konuşmuştu.

Dorukhan'ın babası tahliye kararına isyan etmişti

Kazada düğün hazırlığı yapan ve hayatını kaybeden Dorukhan Altuntaş'ın babası Mithat Altuntaş, mahkemenin verdiği tahliye kararına tepki göstererek, “2 ay sonra düğünü olacak 27 yaşındaki çocuğum vefat etti. Atölye firmasının başında olan bir çocuktu. 2 ay sonra evlenecek bir gelinimiz var düğün salonu tutulmuş, eşyaları alınmış ve benim tek evladım. Hangi vicdan ve adaletle siz bu kararı veriyorsunuz ?” diye verilen karara isyan etmişti.

“Adalet şuan için tecelli etmiştir”

Hayatını kaybeden Dorukhan A.'nın şikayetçi ailesinin avukatı Emre Ayan, İHA'ya yaptığı açıklamada, “Trafik canavarı hakkında yeniden tutuklama kararı verilmiştir. 6 yıl 3 ay hapis cezası alan sanık hakkında 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararını, bir üst derece mahkeme olan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz ettik. Yapmış olduğumuz itiraz neticesinde sanık hakkında üst mahkeme tarafından tutuklama kararı çıkarılmıştır. Sanık polis ekiplerince yakalanıp, cezasını infaz etmek için tekrar ceza evine gönderilecek. Bu karar vicdanlara sus serpmiştir, adalet şuan için tecelli etmiştir, bizimle birlikte tüm vicdan sahibi kamuoyu da rahat bir nefes almıştır, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

Şeref Kahraman

