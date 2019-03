Down sendromlu çocuklar Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Birleşmiş Milletler kararı ile “Dünya Down Sendromu Günü” olarak kabul edilen 21 Mart nedeniyle Sahipata Fatma Aliye Hatun anaokulu öğrencileri, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, down sendromlu çocuklara polis arabası ve oyuncak bebek hediye etti.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdür yardımcısı Zafer Ünüvar, down sendromlu çocuklara Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünü gezdirdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motorsikletli Polis Timleri (Yunuslar) ile şehirde devriye atan down sendromlu çocuklar doyasıya eğlendi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız; “Down sendromlu çocukların hayatta hep yanlarında olacağız. büyümek, konuşmak, yürümek, sevmek, gülmek gibi bütün özelliklerimizle bu evlatlarımızla aynı olduğumuzu hissettirmeliyiz. Bugün müdürlüğümüz çocuklarımız sayesinde “+1” değer kazandı” dedi.

