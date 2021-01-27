Dr. Elif Burcu Benar'dan saç dökülmesinin nedenleri ve tedavi şekilleri

Saç dökülmesi mevsim geçişlerinde sıkça karşılaşılan bir durumdur. Belirli oranda dökülmeler normal kabul edilir, aşırısında ise altında yatan sebepler incelenir. Dökülen saçların yerine çıkan yeni saçlarınızın daha güçlü, canlı ve parlak görünmesi için bir uzman desteği gerekir.

Saç Dökülmesinin Temel Nedenleri Nelerdir?

Dermatoloji Uzmanı Dr. Elif Burcu Benar, mevsim değişimleri ile birlikte hormonlarımız da değişir. Üstüne stres ve genetik durumlar da eklenince dökülme, matlaşma gibi saçı olumsuz etkileyen durumlar kaçınılmaz olur.

Yaz ayları geldiğinde dökülme azalsa da doğal faktörler saçın canlılığını kaybetmesinde rol oynar. Güneşin zararlı ışınları, denizin tuzu ve kirliliği, havuzlardaki klor miktarı, nem artışının fazla olması, hijyenik olmayan ortamlarda bulunmak… Hepsi bir araya gelince eski ve canlı saçlarımızı mumla aramaya başlarız.

Yazın yaşanan bu olumsuz durumlar sonbahara geçişte saçlarımızı daha kötü etkiler. Zaten mevsim geçişinden dolayı dökülecek olan saçlarımız bir de çevresel faktörlerden etkilenerek dökülmenin yoğunluğu giderek artmaya başlar.

Saç dökülmesinin altında yatan en büyük faktör genetik yatkınlıktır. Kullanılan hormon ilaçları, polikistik over sendromu, düzenli kullanılan kimyasal ilaçlar, hızlı kilo değişimleri, yanlış diyet, yetersiz beslenme, enfeksiyon ve ameliyat geçmişi olanlarda da saç dökülmeleri sık görülür.

Dermatoloji uzmanı Dr. Elif Burcu Benar, saç dökülmesinin tedavisi için nedenlerinin erken tespit edilmesi önemlidir. Şikâyetler dökülme ile değil, farklı belirtiler ile de kendini gösterebilir. Saç derinizde; kaşıntı, pullanma, kızarıklık gibi durumlarda da bir dermatoloğa görünmeniz gerekir. Uzman olmayan bir kişinin size vereceği öneriler ve tedavi şekilleri saçlarınız için geri dönüşü olmayan bir yol olabilir.

Saç Dökülme Tedavisinde Nasıl Bir Yol İzlenmeli?



Dermatoloji Uzmanı Dr. Elif Burcu Benar, saç dökülmesi ve diğer saç hastalıkların tedavisine yönelik yaklaşımda öncelikle dökülmeye sebep olan faktörlerin ortadan kaldırılması gerekir. Hormonla ilgili sorunlar acilen tedavi edilmelidir, aksi takdirde dökülmeler devam eder.

Bahar aylarında yaşanan saç dökülmelerinde yeni çıkan saçların daha gür, canlı ve sağlıklı çıkması için destekleyici bakım kürleri ve tedaviler yapılmaktadır. Ağız yoluyla alınan saç için vitaminler, dışarıdan dermatoloji uzmanlarının uyguladığı saç mezoterapisi, büyüme faktörü ve PRP işlemleri yapılabilir.



Yüz Güldürücü Yeni Tedaviler



Teknolojinin gelişmesi sağlık sektörünü de olumlu etkiliyor. Yeni tedavi yöntemleri hem kesin sonuç veriyor hem de acısız oluyor. Enseden sadece 3 milimetrelik bir saç kökü biyopsi ile alınıyor. 15 dakika kadar yeni teknoloji cihazlarda bekletiliyor. Cihazdaki kök hücre ayrıştırması sonrası mevcut hücreler şırınga ile alınarak saçların döküldüğü, seyrek noktalara enjekte ediliyor. Böylece yeni gelen sağlar daha dayanıklı ve sağlıklı oluyor.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Elif Benar, saç dökülmeleri için uygulanacak bu tedavilerin uzmanlar tarafından yapılması gerektiğini, merdiven altı yerlerden uzak durulması gerektiğini dile getiriyor.