Dr. Mustafa Kadir Toktaş : “ Doğal besinlerle dişleri korumak mümkün”

Vitaminler ve proteinlerin diş dostu olarak kabul edilen gıda maddelerinin en başında geldiğini belirten Diş Hekimi Dr. Mustafa Kadir Toktaş, bu maddelerin vücudun temel yapı taşını oluşturması nedeniyle dişlerin gelişim sürecinde ve devamında diş sağlığının korunması için mutlaka tüketilmesi gerektiğini belirtti.

Özellikle C vitamini tüketiminin ağız içi yumuşak dokuların sağlığı açısından oldukça önemli olduğunu söyleyen Toktaş, C vitamininin vücuttaki kollajen yapımında büyük rol oynadığını belirterek şu ifadelerde bulundu:

“Kollajen, vücutta bulunan bir yapı proteini olduğundan diş etlerinin dişlere daha sıkı tutunmasına, ağız içi yumuşak dokuların daha sert kıvamda olmasına ve ağız içi bakterileriyle mücadelesine destek olmaktadır. Doğal dişleri uzun yıllar muhafaza etmek ve korumak için, doğru beslenme ve iyi bir ağız bakımı gerekir. Karbonhidrat ağırlıklı bir beslenme şekli diş sağlığı açısından risk oluşturur.

Diş Hekimi Dr. Mustafa Kadir Toktaş, ağız ve diş sağlığında koruyucu etkisinin yüksek olduğu meyve ve sebzeleri şu şeklide sıraladı:

“Çilek: İhtiva ettiği asit, mekanik temizleme sağlamaktadır. Bu durum plak oluşumunu minimuma indirir.

Elma: Diş ve diş etleri için doğal bir temizleyicidir. Dişin beyazlamasına katkıda bulunur.

Portakal: İçindeki doğal lifler sayesinde dişler daha parlak görünür. Dişlerin güçlenmesine yardım eder. Kabuğundaki minareller doğal diş macunu özelliğindedir.

Brokoli: Öğünlerinizde bulunduracağınız çiğ brokoli lifleri sayesinde diş temizliğinizi sağlar. İçindeki minareller diş beyazlatmada yardımcı olur.

Ispanak: Tüm yeşil yaprakları sebzeler gibi ıspanak da iyi bir magnezyum deposudur. Diş sağlığı için gerekli olan magnezyum için sık sık ıspanak tüketilebilir.

Kırmızı biber: Diş ağrılarının en büyük yardımcısı olarak bilinen kırmızı biber, ağrıyı azaltarak rahatlamanızı sağlar.

Ananas: Diş minesini korumanın yanı sıra, tükürük salgısı üzerinde olumlu yönde etkiye sahiptir.

Ayva: Diş etlerine masaj yapıp kan dolaşımını artırarak diş sağlığına katkıda bulunur.”