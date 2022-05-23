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Drift yapan sürücüye 9 bin lira ceza kesildi

Drift yapan sürücüye 9 bin lira ceza kesildi
Drift yapan sürücüye 9 bin lira ceza kesildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde durdurulan aracı kullanan Zeynep U.'ya drift atmaktan 9 bin 125 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, araç sahibine de 3 bin 674 TL olmak üzere toplam 16 bin 473 TL para cezası uygulandı.

Drift yapan sürücüye 9 bin lira ceza kesildi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, 07 LDS 12 plakalı aracın Herford Caddesi'nde drift attığı ihbarı, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi.

Araç Hisar Caddesi üzerinde durdurulurken, aracı kullanan Zeynep U., drift attığını kabul edip bunu trafik için tehlike olmayan yerde yaptığını iddia etti.

Ehliyeti olmadığı belirlenen ve trafik ekiplerine ceza yazmamaları için dil döken Zeynep U. ve arkadaşına drift atmaktan 9 bin 125 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, araç sahibine de 3 bin 674 TL olmak üzere toplam 16 bin 473 TL para cezası uygulandı.

Aracı kullanan Zeynep U. ve araçta bulunan arkadaşları, görüntü çekmekte olan muhabire görüntü çekmemesi için uyarılarda bulundu. Muhabirin çekime devam etmesi üzerine bu kez hakkında şikâyette bulunacaklarını belirten gençler, en sonunda yüzlerinin görünmemesi için dil döktü.

Arif Kaplan
 

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