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Drone gören tarım işçileri şaşkına döndü

Drone gören tarım işçileri şaşkına döndü
Drone gören tarım işçileri şaşkına döndü

Adana'da patates tarlasında çalışan tarım işçileri, kendilerini görüntüleyen droneyi görünce öne şaşırdı sonra da fotoğraf çektirme yarışına girdi.

Drone gören tarım işçileri şaşkına döndü - Tıkla İzle

Türkiye tarımının önemli bir kısmının karşılandığı Çukurova da buğday, soğan ve patates gibi ürünlerin ilk hasadı yaklaşırken tarım işçilerinin de mesaisi de arttı. Bir patates tarlasında ürünlerin arasındaki yabani otları ayıklayan tarım işçileri, kendilerini görüntüleyen droneyi görünce ilginç görüntüler verdi. Tarım işçileri dronu görünce şaşırdı. Ardından droneyi cep telefonu ile fotoğraflama yarışına girdi. Bazı tarım işçileri havada kendilerine doğru yaklaşan drone ile öz çekim yapması dikkat çekti. Bazı tarım işçileri ise telefonunu arkadaşına verip dronenin yanına giderek onunla sanki bir canlıymış gibi fotoğraf çektirdiği görüldü. Tarım işçileri bir süre sonra işlerine kaldıkları yerden devam etti.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

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