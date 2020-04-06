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DSİ'den Kdz. Ereğli'ye menba kalitesinde içme suyu

DSİ'den Kdz. Ereğli'ye menba kalitesinde içme suyu
DSİ'den Kdz. Ereğli'ye menba kalitesinde içme suyu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Zonguldak ili ve ilçelerine yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Son 17 yılda DSİ tarafından Zonguldak'a çok önemli yatırımlar yapıldı. 

"Zonguldak'ta 1 Adet İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşa ettik"

Zonguldak Ereğli ilçesine 1 Adet İçme suyu arıtma tesisi inşa ederek Bölge halkına menba kalitesinde içme ve kullanma suyu temin edildi. Bununla birlikte su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirilmesi çalışmaları da sürüyor. Zonguldak'ta kalkınmayı hızlandıracak, İl'de sulamayı ve ziraatı geliştirecek 1 baraj inşa ediliyor. İnşaatı devam eden 52.55 metre yüksekliğinde olan çalışmanın, tamamlanması halinde Alaplı Bölgesine yılda 6,86 hm3 içme ve kullanma suyu sağlayacak olan Alaplı Barajı olduğu belirtildi. Barajın yüzde 72'si de tamamlandı.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada 2Zonguldak'ta taşkınları önlemek için 66 adet taşkın koruma tesisi inşa ederek; Zonguldak şehir merkezi ve 70 meskûn mahal ve 580 dekar alanı taşkınlardan koruduk. 16 adet taşkın koruma tesisinin de inşaatları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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