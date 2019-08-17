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Düğün günü kardeşiyle birlikte toprağa verildi

Düğün günü kardeşiyle birlikte toprağa verildi
Düğün günü kardeşiyle birlikte toprağa verildi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde damatlık almaya giderken hayatını kaybeden iki kardeş gözyaşları arasında defnedildi.

Patnos Dağalan köyünden damatlık almak için ilçeye gelirken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Bayram Tekdemir ve abisi Kasım Tekdemir Dağalan köyünde toprağa verildi. Güvenlik korucusu olduğu öğrenilen iki kardeşin cenazesinde hüzün vardı. Düğün hazırlığı yaparken trafik kazasında hayatını kaybeden damat Bayram Tekdemir ve abisi Kasım Tekdemir'in cenazesine, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, İl jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, İl Tugay Komutanı Faruk Metin, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, Patnos Kaymakamı Ümit Altay, yakınları ve köylüler katıldı.  

Faruk Yavuz

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