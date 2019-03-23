Düğün salonunda faciadan kıl payı dönüldü

Edinilen bilgiye göre, Yıldızkent Mahallesi'nde yer alan Armada Düğün Salonu'nda saat 19.00 sıralarında yapılan düğün törenin dağılmasının ardından salonun asma tavanı iş yeri çalışanlarının üzerine çöktü. Asma tavan üzerlerine çöken iş yeri müdürü Erkan Savaş ve garson Ummet Çimen olay yerine gelen ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın düğün merasimi sırasında meydana gelmemesi muhtemel bir faciayı önlerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sefa Tetik