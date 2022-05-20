Dükkanına hırsız dadanan kadın terzi isyan etti: Hırsızlık anı kamerada

Anadolu Mahallesi'nde terzi dükkanı işleten modelist ve kadın girişimci Makul Demir, işletmesine dadanan hırsızlar nedeniyle isyan etti. İddiaya göre, tasarlayıp diktikten sonra satılması için kapının önüne koyduğu ürünleri çalınan Demir, işyerine güvenlik kamerası taktırdı. Ancak güvenlik kamerası da hırsızları korkutmadı. Demir, çareyi dışarıya koyduğu ürünleri kaldırmakta buldu. Öte yandan, içeriye girip para isteyen bir dilenci ise, kadın terzinin neden çalışmıyorsun" tepkisinin ardından dükkanın önündeki kıyafeti çaldı. Hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.

Hırsıza "ya parasını öde ya da ürünümü geri getir" diye seslendi

4 kez soyulduğu iddia eden Makul Demir, “Bu ürünlerin hepsi benim üretimim ben modelistim hem tasarlıyorum hem üretiyorum. Burada benim yalnız olduğumu biliyorlar hırsız bizi tanıyor zaten bir anlık boşluğumuzdan faydalanıyor ve çalıyor. Benim burada telefonum çalındı, dışarıda ürünlerim çalındı sürekli kamera yokken çalınanlar ayrı bir konu yani. Güvenlik kamerasını izledim kapıda 550 TL'lik çarşafı çalmışlar ucuz bir şey değil ki. Kameradan izlediğim de fark ettim ki çalan kişi benim dükkanıma gelen bir dilenci. İlk başta geldi benden para istedi ben de dedim ki ben tekim daha siftah yapmadım neden çalışmıyorsun, sonrasın da baktım ki kapıdaki ürünü çalmış. Aldığı ürünün ya parasını getirsin ya kendisini getirsin bu zahmetli bir ürün ben uğraşıyorum bazen bir gün bazen iki gün gelip çalıyorlar nasıl üzülüyorum. Bu benim emeğim gerçekten kimsenin emeği çalınmasın” şeklinde konuştu.

Batuhan Toprak

