İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dünya basını, Beşiktaş'ı konuştu

Dünya basını, Beşiktaş'ı konuştu
Dünya basını, Beşiktaş'ı konuştu

Beşiktaş’ın antrenmanda ABD’li George Floyd’u anmak için yaptığı koreografi dünya basınında büyük ilgi gördü.

Beşiktaşlı futbolcular, ABD vatandaşı George Floyd'un Minneapolis'te bir polis memuru tarafından boğularak öldürülmesine dün antrenmanda yaptığı koreografi ile tepki gösterip, Floyd'u anmıştı.

Siyah-beyazlıların bu hareketi, dünyanın önde gelen basın kuruluşlarının da dikkatini çekti. Beşiktaş'ın paylaşımını ESPN, Globoesporte, Sports Center ESPN, BeFoot, Actu Foot, B/R Football, Sopitas, AS, Telemundo, Goal Italy, Goal Espanol, Beinsports France, La hincadamx (Meksika), Nogometo manija (Sırbistan) ve Foxsports Brasil haberlerinde yer verdi.
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.