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Dünya genelinde virüs kaynaklı ölü sayısı giderek artıyor

Dünya genelinde virüs kaynaklı ölü sayısı giderek artıyor
Dünya genelinde virüs kaynaklı ölü sayısı giderek artıyor

Son günlerde virüsün en çok vurduğu ülkelerden biri olan Hindistan’da 24 saatte 6 bin 767 kişide yeni tip corona virüs tespit edildi. Bu sayı şimdiye kadarki en fazla vaka artışı.

Ülkede Son 24 saatte Covid-19 bağlantılı 147 ölüm yaşandı.Son üç gündeki vaka sayıları 6 binin üzerinde seyretti.

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da İSE son 24 saatte 965 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 6350 bine yaklaştı.

Resmi istatistiklerine göre, ülkede Covid-19 kurbanlarının yüzde 69'u 60 yaş üstüyken, nisan başında yüzde 19 olan 60 yaş altı Covid-19 ölümleri bu hafta yüzde 31'e yükseldi. Brezilya dünyada vaka sayısında da ABD'den sonra ikinci sıraya yerleşti. Üçüncü sırada Rusya bulunuyor.

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