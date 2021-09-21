Dünya liderlerinin bir araya geldiği New York'ta geniş güvenlik önlemleri alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Toplantısı öncesinde New York polisi, BM'nin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken, bomba uzmanı köpekler hazır bekletiliyor. Toplantıyı izlemek için pek çok ülkeden çok sayıda gazeteci de New York'a geldi.

BM Genel Kurulu'nun 76. Toplantısında konuşmasını yaptıktan sonra BM binasından ayrılan ABD Başkanı Joe Biden için üst düzey güvenlik önlemi alındı. Biden'ın konvoyu, BM'den ayrılırken polis, cadde ve sokakları kapattı.

Derya Yetim