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Dünya Ralli Şampiyonası'nda 5. durak Arjantin

Dünya Ralli Şampiyonası'nda 5. durak Arjantin
Dünya Ralli Şampiyonası'nda 5. durak Arjantin

Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun beşinci yarışı olan Arjantin Rallisi, 25-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. 18 etaptan oluşan yarışta, pilotlar toplamda 1300 kilometreye yakın yol kat edecek.

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2019'daki beşinci yarışı olan Arjantin Rallisi, 25-28 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Birbirinden hızlı pilotlar, dört günde 18 etabı geçip 347.5'i özel etap olmak üzere toplamda 1300.38 kilometre kat edecek. Çakıl ve kum karışımı yollarıyla sürücülere zor anlar yaşatan ve ilk kez 1980 yılından takvime giren Arjantin Rallisi'nin heyecanı canlı yayınlarla takip edilebilecek. 

Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun geride kalan dört yarışı sonrasında pilotlar klasmanında RedBull sporcusu Thierry Neuville zirvede bulunurken bir diğer RedBull sporcuları son 6 yılın şampiyonu Sebastien Ogier ikinci sırada yer alıyor. Ott Tanak ise bu ikiliyi takip ediyor.

Büyük organizasyon bir kez daha Türkiye'de
8 yıllık bir aranın ardından geçtiğimiz sene Türkiye'ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası, bir kez daha Marmaris'te düzenlenecek. Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 12-15 Eylül tarihleri arasında dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak.  

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