Dünya Su Günü'nde Turkcell'in yeni ürünü 'Filiz' ile tarımsal sulamada tasarruf

Dijital Operatör Turkcell, dünyadaki kısıtlı su kaynaklarını korumak ve verimli tarıma destek olmak amacıyla çiftçilere Filiz'i sundu. Kullanıcıya tarlası hakkında anlık veri sağlayan, toprak-hava istasyonu ile birlikte kullanılan mobil uygulama Filiz; yetiştiricinin verimini artırabilmesi için sulama ve ilaçlama kararlarını toprak ve hava koşullarına göre vermesine yardımcı olacak. Filiz çözümü, toprağa yerleştirilen cihaz, akıllı tarım tarifesi ve tarımsal bilgilere anında haberdar olmayı sağlayan mobil uygulamadan oluşuyor. Filiz, dünyada su kaynaklarının yüzde 70'inin tarım için kullanıldığı düşünüldüğünde, özellikle sulamada yüzde 10 tasarruf etme imkanı sunacağı belirtildi.

Ziraat mühendislerine her an ulaşma imkanı

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, "Türkiye'de nüfusun nerdeyse yüzde 20'si tarımdan geçiniyor. Ülke gayrisafi hasılasının yüzde 8'i tarımdan üretiliyor. Turkcell dijital operatör stratejimizin bir parçası olarak ülke için bu kadar önemli bir sektöre yönelik birçok hizmet sunmaktayız. Böylelikle hem tarımsal üretimin hem de çiftçilerin gelirlerinin artmasına destek oluyoruz. Pazara sunduğumuz Turkcell Filiz çözümümüz, sensörler aracılığı ile toprak ve havanın farklı değerlerini düzenli olarak takip edip yapay zekâ ile oluşturulan algoritmalar ile birleşerek; bitkinin gelişimi için ne yapılması gerektiği, su ihtiyacı ve hastalık riskleri gibi kritik bilgileri üreticilere mobil uygulama aracılığıyla anlık olarak sunuyor, önlem almalarını sağlıyor. Filiz ayrıca, dijital kanallardan ziraat mühendisine ulaşabilme yönüyle de öne çıkıyor. Üreticilerin yaklaşık yarısı teknik desteğe ulaşamıyor. Bu doğrultuda teknik bilgiye dijital kanallardan çok daha kolay şekilde ulaşılabilecek servisler hazırlıyoruz. Bu imkânları teknoloji ile birleştirdiğimizde üretim potansiyelinin artırıldığını göreceğiz" dedi.

Yapılan açıklamada; Turkcell'den satışa sunulan tarım cihazı Filiz, yerli ve milli ürün olarak sektöründe tek olduğu belirtiliyor. Filiz; hastalık, şiddetli yağış, don gibi durumlarına karşı erken uyarı vererek kullanıcılarını olası zararlardan koruyacağı kaydedilirken, kullanıcının tarlasıyla ilgili son verilere cepten anında ulaşma kolaylığı sunan uygulama, 60 farklı bitki için yetiştiricilik bilgisi içeriyor. Böylece bitkilere zarar verebilecek mantar hastalıklarından haberdar olma ve en uygun ilaçlama zamanı planlamayı mümkün hale getirecek. Tarlanın su ihtiyacı cepten anbean görüntülenebilirken, uzman ziraat mühendislerine uygulama üzerinden yazılı, sözlü veya fotoğraf yoluyla sorularına cevap alabilme ve destek alma imkanı sunulacak.

Filiz'in öne çıkan özellikleri şöyle sıralandı;

Saatlik hava ve toprak sıcaklığı ölçme

Saatlik hava ve toprak nemi ölçme

Tarlaya ve ürüne özel sulama önerileri

Mantar hastalık uyarısı

İlaçlama saati önerileri

Uzman ziraat mühendislerinden destek

Yerel hava durumu tahmini

Şiddetli yağış, don gibi ekstrem hava durumlarına karşı uyarı sistemi