Dünyaca ünlü falezlerde bulunan parkta yangın

Yangın, Muratpaşa ilçeside bulunan Yalım Park'ta gece saatlerinde çıktı. Falezlerde bulunan parkın içerisindeki çalılık alandan dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın dolayısı ile kuru çalılıkların tutuşması sonucu alevler zaman zaman metrelerce yukarı çıktı. Alevler nedeni ile vatandaşlar panik anlar yaşadı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Polis yangının çıkışına yönelik inceleme başlattı. Yaşanan panik anları ise cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Ertuğrul Gün