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Dünyaca ünlü falezlerde bulunan parkta yangın

Dünyaca ünlü falezlerde bulunan parkta yangın
Dünyaca ünlü falezlerde bulunan parkta yangın

Antalya’nın dünyaca ünlü falezlerinin bulunduğu Yalım Parkta gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Metrelerce havaya yükselen alevler, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Dünyaca ünlü falezlerde bulunan parkta yangın - Tıkla İzle

Yangın, Muratpaşa ilçeside bulunan Yalım Park'ta gece saatlerinde çıktı. Falezlerde bulunan parkın içerisindeki çalılık alandan dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın dolayısı ile kuru çalılıkların tutuşması sonucu alevler zaman zaman metrelerce yukarı çıktı. Alevler nedeni ile vatandaşlar panik anlar yaşadı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Polis yangının çıkışına yönelik inceleme başlattı. Yaşanan panik anları ise cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Ertuğrul Gün

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