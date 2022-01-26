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Dünyadaki mars kar altında kaldı

Dünyadaki mars kar altında kaldı
Dünyadaki mars kar altında kaldı

Sivas’ta kızıl rengiyle görenlerin dikkatini çeken ve Dünyadaki mars olarak bilinen Eğribucak-Emirhan kayalıkları kar yağışının ardından beyaza büründü.

Dünyadaki mars kar altında kaldı - Tıkla İzle

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürürken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve Dünyadaki mars olarak da bilinen Eğribucak-Emirhan kayalıkları da karla örtündü. Yaz aylarında kızıl rengiyle büyüleyen kayalıklar şimdilerde ki görüntüsüyle de dikkat çekiyor. Ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunan Eğribucak-Emirhan kayalıkları kartpostallık görüntüler oluştu. Yoldan geçerken kayalıkları görenler ise fotoğraf çekmeden geçmiyor.

Demet Karakuş - Volkan Kaplan
 

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