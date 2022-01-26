Dünyadaki mars kar altında kaldı

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürürken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve Dünyadaki mars olarak da bilinen Eğribucak-Emirhan kayalıkları da karla örtündü. Yaz aylarında kızıl rengiyle büyüleyen kayalıklar şimdilerde ki görüntüsüyle de dikkat çekiyor. Ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunan Eğribucak-Emirhan kayalıkları kartpostallık görüntüler oluştu. Yoldan geçerken kayalıkları görenler ise fotoğraf çekmeden geçmiyor.



Demet Karakuş - Volkan Kaplan

