Dünyanın bir ucundan gelerek Trabzon'da Türkçe öğreniyorlar

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Türkçe kursuna gelen farklı ülkelerin vatandaşları Türkçeyi öğrenmeye çalışırken, Türkçe öğrenenlerden bazıları Trabzon'da farklı yerlerde çalışarak hayatını kazanıyor.

Kursiyerlerden bazıları kısa sürede Türkçeyi öğrenmeye başarırken bazıları ise zorluğundan yakınıyor.

Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi sınıf öğretmenlerinden Hasan Mollahüseyinoğlu, dünyanın farklı ülkelerinden gelenlere Türkçe öğretmeye çalıştıklarını belirterek çoğunun kısa sürede kendini ifade edebilecek kadar Türkçeyi öğrendiğini söyledi.

Kursiyerlerle Türkçe konuştuğunu ancak genellikle Arapça ve Farsça kökenli kelimeler kullandıklarını belirten Mollahüseyinoğlu, “Kursumuza özellikle İslam coğrafyasında yer alan çok sayıda ülkenin vatandaşlarından katılım var. Afganistan, Pakistan, İran, Irak, Suriye, Filistin, Yemen, Suudi Arabistan, Ürdün, Fas olmak üzere Dominik Cumhuriyetinden gelen kursiyerlerimiz var. A1 ve A2 olmak üzere iki türlü kursumuz var. İlk gelenleri 136 saatlik A1 Türkçe kursuna alıyoruz. Türkçe alfabeyi bilmediklerinden ilk 25 saat alfabeyi öğretiyoruz. Daha sonra Türkçe öğrenimine geçiyoruz.

Bunda da önce kendini tanıtma, yakın çevresini tanıma, günlük hayatta kendini ifade edebilme çalışmaları yapıyoruz. Dolayısıyla Türkçemizi program dâhilinde öğretiyoruz. Kendileriyle Türkçe konuşuyorum Türkçe konuşurken daha çok kelimelerin eş anlamlılarını kullanıyorum. Örneğin ‘süre ‘kelimesi bir yerde geçtiği zaman bunu mühlet olarak, ‘ umarım' kelimesini geçtiği zaman da ‘ temenni ederim' şeklinde eş anlamlısını kullanıyoruz. Genellikle Arapça, Farsça kökenli kelimeleri kullanıyoruz. Böylece kendileriyle daha iyi iletişim kurabiliyoruz. Özellikle Afganistan, İranlılar daha kolay öğreniyorlar. Hepsi kendilerini ifade edebilecek kadar Türkçe öğrendiler diyebiliriz. Yaklaşık 4 yıldır ders veriyorum. Nereye gitsem karşıma tercümanlık yapan otellerde çalışan hatta ticari hayata atılan kursiyerlerimiz çıkıyor. Dolayısıyla burada öğrendikleri Türkçe sayesinde farklı yerlerde iş bularak çalışanlar var” diye konuştu.

Kursiyerlerden bazıları Türkçeyi çok rahat bir şekilde öğrendiklerini belirtirken bazıları da zorluğundan yakındı. Trabzon'da özel bir dershanede İngilizce öğretmenliği yapan Dominik Cumhuriyeti vatandaşı Nikolas iletişim kurmak için Türkçe öğrenmeye çalıştığını kaydederek “Merhaba, günaydın, Trabzon'da oturuyorum” söylemleriyle dikkat çekti.

Bekir Koca