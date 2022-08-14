Dünyanın en derin kanyonunda mahsur kalan sporcular helikopterle kurtarıldı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi Ilıca köyünde 11-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen “Türkiye 5'nci Kanyon ve Doğa Sporları Festivali” çerçevesinde Küre Dağları Milli Parkı'nda yer alan 12 kilometrelik Valla Kanyonu'ndan geçiş yapmak için 12 Ağustos Cuma günü kanyona giriş yapan amatör 11 dağcı, sel sularının kaya parçalarını aşındırarak kanyon yapısını değiştirmesi ve büyük kaya kütlelerinin güzergahı kapatması sebebiyle kanyondan çıkış yapamadı.

Kanyonda mahsur kalan dağcıların yardım talebinde bulunması üzerine Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) unsurları harekete geçti. Bölgenin yapısı nedeniyle halatla kurtarma faaliyeti icra edilemeyince ekipler, Jandarma Havacılık Komutanlığı ve JÖAK'tan HATU personeli ile vinç helikopteri çağırdı. Vinç helikopterinin gelmesi üzerine mahsur kalan 11 dağcı, kaldıkları yerden kurtarıldı. Kanyondan kurtarılan dağcılar, helikopterle Kastamonu Havaalanı'na götürüldü.

11 dağcının helikopterle kurtarılma anları ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Dağcılar, jandarma helikopterinin kanyonun zorlu yapısına rağmen alçaldığı, JÖAK'tan HATU ekiplerinin sarkıtılan iple aşağı inerek sırayla dağcıları helikoptere çıkardığı anları cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde kanyondan alınan sporcuların Kastamonu Havaalanı'na bırakıldığı anlar da yer aldı.

Öte yandan 11 dağcı ile birlikte Valla Kanyonu'na giren 6 profesyonel dağcı ise, kanyonda ilerleyişlerine devam ederek çıkışlarını yaptı.

Vedat Yunus İkizoğlu - Çağlar Karaset - Erdem Demirci

