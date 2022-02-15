Dünyanın en etkili bilim insanları listesine girdiler

Bilim insanlarının son 70 yılda yaptığı çalışmaların dikkate alınarak oluşturulduğu ‘World Top \%2 Scientists' listesi yayınlandı. Bilimsel makale sayısı, atıf sayısı ve yazar sırası gibi değişkenlerden oluşan listeye Doğuş Üniversitesi'nden iki akademisyen adını yazdırdı.

Yüzde 2'lik dilimdeler

Doğuş Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Shahram Minaei ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Temel Bilimler Fizik Öğr. Üyesi Prof. Dr. Kazem Azizi, 183 bin bilim insanı içerisinde dünyada yüzde 2'lik dilime girme başarısı gösterdi.