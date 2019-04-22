İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Dünyanın en iyi dağcılarının cesetlerine ulaşıldı

Dünyanın en iyi dağcılarının cesetlerine ulaşıldı
Dünyanın en iyi dağcılarının cesetlerine ulaşıldı

Kanada’da yaşanan çığ faciasından sonra kaybolan dünyanın en iyi dağcılarının cesetlerine ulaşıldı.

Kanada Federal Parklar Ajansı (CFPA), ülkenin batısındaki bir çığ felaketinden sonra Salı günü kaybolan dünyaca ünlü dağcıların cesetlerinin bulunduğunu açıkladı. Amerikalı Jess Roskelley (36) ve Avusturyalı Hansjörg Auer (35) ile David Lama (28), geçen Salı Banff Ulusal Parkı'nın Howse Zirvesi'ne tırmanırken ortadan kaybolmuştu.

Uzmanlara göre, kaybolduklarından bir gün sonra, dünyanın en iyisi olarak kabul edilen profesyonel ve son derece deneyimli dağcılar havadan arandı. CFPA'dan bugün, “21 Nisan Pazar günü, üç dağcının cesedinin bulunduğu tespit edildi” açıklaması yapılarak dağcıların ailelerine başsağlığı dilendi.  

Serkan Bayar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.