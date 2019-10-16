Dünyaya duyuruyoruz

Bu desteklerle ilgili deliller yakında dünya kamuoyu ile paylaşılacak. Aralarında Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Belçika'nın da bulunduğu ülkelerin YPG/PYD'ye ‘açıktan veya dolaylı yollardan' verdiği silahlar, lojistik destek, terör elebaşlarına sağlanan imkânlar somut delillerle anlatılacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan Parlamentolararası Birlik (PAB) Genel Kurulunda, başta Fransa olmak üzere bazı Batılı devletlerin Türkiye'yi hedef alan terör örgütüne verdiği açık desteğin tespit edildiğini belirterek, bu delillerin yakın zamanda dünya kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı. TBMM Başkanı Şentop, başta Fransa olmak üzere bazı Batılı devletlerin Türkiye'yi hedef alan terör örgütüne verdiği açık desteğin tespit edildiğini belirterek, bu delillerin yakın zamanda dünya kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti. Şentop “Cezayir ve Tunus başta olmak üzere birçok Afrika ülkesinde kanlı kolonyal geçmişe sahip, Yeni Kaledonya'da ve birçok coğrafyada unutulmayan katliamlara imza atan, 100 günde 800 bin sivilin katledildiği Ruanda katliamındaki açık ve utanç verici rolü BM raporlarında müteaddit defalar belgelenen Fransa'nın bazı terör örgütleriyle ve şiddetle içi çeliği ve dayanışması şaşırtıcı değil. Zira bu devletler siyasi işleyişlerini ve zenginliklerini, dünyanın geri kalan kısmında yaşanacak kaosa borçludurlar. Bu kaos da uluslararası terör örgütleri eliyle oluşturulmaktadır. Böylece ülkeler dış müdahaleye açık hâle gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazetesi