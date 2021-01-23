Dünyaya gözlerini yeni açan buzağılar karla tanıştı

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinde 11 gün içinde 25 adet buzağı dünyaya geldi. Kendilerine hazırlanan bölümlerde bakıcılarının verdiği sütlerle beslenen buzağıların ilk defa karla tanışmaları renkli görüntülere sahne oldu. Kar üzerinde sağa sola koşuşturan buzağıların bazen ayakta durmakta güçlük çekmeleri renkli görüntülere sahne oldu.

Çiftlikte yaklaşık 200 adet büyükbaş hayvan bulunduğunu belirten Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız, "Hayvan hastanesi ve çiftliğimizin üretim bölümü ile yakından ilgileniyoruz. Karın bereketi ile birlikte yeni doğan yavrularımız da aramıza katıldı. 11 gün içinde 25 adet yeni buzağımız doğdu. Bunların günlük bakımları yapılmaktadır. Burada çalışan personelimiz tarafından günde 3 defa sütle emziriliyor. Hekimlerimizde günlük rutin sağlıklarını kontrol etmektedir. Fakültemizin çiftliğindeki hayvan sayısını hızla artırmaktayız. Bu da hem üniversite bütçesine, hem de fakülte bütçesine dolaylı olarak katkı sağlamaktadır" dedi.

Yavrulayan ineklerde süt veriminin hızlandığını ifade eden Yıldız, "Günlük sütümüzü paketleyerek satıyoruz. Bir kısmını da süt ürünleri yoğurt, peynir, kaşar, ayran gibi tüketime sunuyoruz. Onun haricinde besi hayvanlarımızı da zamanı geldiğinde kesime gönderiyoruz. Daha sonra et ve ürünleri şeklinde değerlendiriyoruz. Halkımız için çiftlikten sofraya sağlıklı gıdalar üretiyoruz. Kar ,dediğim gibi bereketi ile geldi. İlk defa buzağılarımız karla tanışıyor. Onları dışarı çıkartıp karda oynamalarını sağlıyoruz. Bu onların daha sağlıklı büyümelerine yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.

Samet Doğru - Abdullah Çibir

