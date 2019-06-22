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Duşakabin Temizliği İçin Püf Noktaları Nelerdir?

Duşakabin Temizliği İçin Püf Noktaları Nelerdir?
Duşakabin Temizliği İçin Püf Noktaları Nelerdir?

Ev kadınlarının titizliği adeta tüm dünyada tartışmaya gerek duyulmayan bir gerçektir. Evlerinin her köşesini itina ile temizle eğiliminde olan ev kadınları, hangi bölümün hangi malzeme ile temizleneceği gibi konuları tam anlamı ile kavramak istemektedir. Soz konusu bu bölümlerden birisi olarak duşakabin örnek gösterilebilmektedir.

Özellikle duşakabinlerin bağlantı bölümlerinde, sürekli neme ve suya maruz kaldıklarından ötürü küflenme, paslanma ve sararma gibi durumlar göze çarpabilmektedir. Bunlara ek olarak devamlı su ve nem ile temas halinde olan cam yüzeyler, bir müddet içerisinde hoş gözükmeyen bır görüntüye bürünmektedir. Dolayısı ile evın önemli bır parçası olan duşakabınlerin sık periyotlarla temizlenmesi son derece yararlı olacaktır

Yapılacak temizliğe başlanmadan evvel duşakabin içerisindeki şampuan, sabun ve lif benzeri tüm gereçler dışan alınmalıdır. Ayrıca duşakabin içerisinde ufaklıkların minik kazalar yaşamasını önlemek adına kaydırmaz paspas yada eğlence amaçlı banyo oyuncakları mevcutsa bu eşyalar da dışarı alınmalıdır. Sonuç olarak temizlıkten önce
duşakabınin içerisinde herhangi bır eşya kalmadığından emin olunmalıdır.

Bu makalemizde Duşakabin Temizliği İçin Püf Noktaları Nelerdir sorusununun cevabına yer verdik.

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Kaynak: mavikadin

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