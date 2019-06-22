Özellikle duşakabinlerin bağlantı bölümlerinde, sürekli neme ve suya maruz kaldıklarından ötürü küflenme, paslanma ve sararma gibi durumlar göze çarpabilmektedir. Bunlara ek olarak devamlı su ve nem ile temas halinde olan cam yüzeyler, bir müddet içerisinde hoş gözükmeyen bır görüntüye bürünmektedir. Dolayısı ile evın önemli bır parçası olan duşakabınlerin sık periyotlarla temizlenmesi son derece yararlı olacaktır

Yapılacak temizliğe başlanmadan evvel duşakabin içerisindeki şampuan, sabun ve lif benzeri tüm gereçler dışan alınmalıdır. Ayrıca duşakabin içerisinde ufaklıkların minik kazalar yaşamasını önlemek adına kaydırmaz paspas yada eğlence amaçlı banyo oyuncakları mevcutsa bu eşyalar da dışarı alınmalıdır. Sonuç olarak temizlıkten önce

duşakabınin içerisinde herhangi bır eşya kalmadığından emin olunmalıdır.

Bu makalemizde Duşakabin Temizliği İçin Püf Noktaları Nelerdir sorusununun cevabına yer verdik.

Haberin devamı için tıklayınız...

Kaynak: mavikadin