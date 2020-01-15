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Düşürülen Ukrayna uçağına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Düşürülen Ukrayna uçağına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Düşürülen Ukrayna uçağına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının İran'a ait füzeler tarafından vurulduğunu kanıtlayan bir video daha ortaya çıktı. Yeni yayınlanan video 8 Ocak'ta Tahran'daki Humeyni Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düşürülen Ukrayna Uluslararası Havayolları'na (UIA) ait uçağın İran tarafından ateşlenen füzeler tarafından düşürüldüğünü gösteren ikinci video oldu. Füzelerin İran'a ait bir askeri bölgeden atıldığını kanıtlayan görüntülerin bölgeye yaklaşık 4 mil uzaklıktaki Bidkaneh köyü yakınlarındaki bir evin çatısında bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirtildi.

8 Ocak'ta Tahran'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Uluslararası Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737-800 yolcu uçağı İran hava savunma sistemi tarafından düşürüldü. Kazada İran, Kanada, Ukrayna, Afganistan, Almanya, İsveç ve İngiliz olmak üzere 176 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetti. İran hükümeti kazadan sorumlu askeri personelin cezalandırılması sözünü verdi.

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