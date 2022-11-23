Düzce, Sakarya ve Ereğli'de eğitime 1 gün ara verildi | Düzce'de okullar tatil mi? Sakarya'da okullar tatil Mİ?

Düzce Valisi Cevdet Atay, "Deprem nedeniyle tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir" dedi.

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Vali Cevdet Atay, eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Atay, "Değerli hemşerilerimiz, ilimizde yaşanan deprem nedeniyle tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir. Hepimize çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Sakarya'da da okullar tatil edildi

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde 1 gün ara verilmiştir" dedi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşerilerimiz, Düzce'de meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun" dedi.

Deprem nedeniyle Kdz. Ereğli'de eğitime bir gün ara verildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Kdz. Ereğli Kaymakamlığı merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Kdz. Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Merkez üssü Düzce İli Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilçemiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir."

İLGİLİ HABER Deprem sonrasında vatandaşlar sokağa çıktı, ısınmak için ateş yaktı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.