E-5 karayolu Küçükçekmece'de kamyonette yangını

E-5 karayolu Küçükçekmece yan yol Avcılar istikametinde, saat 11.45 sıralarında seyir halindeki bir kamyonet bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Çıkan yangın kısa sürede bütün kamyoneti sardı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. E-5 Avcılar istikametinde yan yolda trafik durdu. İtfaiye ekipleri yoğun trafikte olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Yanan kamyonetin dumanları ise metrelerce öteden görüldü.

Kamyonette ufak çaplı patlamalar da meydana gelirken, itfaiyenin ulaşması ile yangın kısa sürede söndürüldü. Trafik ise tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.