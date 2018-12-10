E-5 Karayolu'nda ilginç motosiklet kazası

Olay, dün Bakırköy İncir'li E-5 Karayolu Merter mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam 18.30 sıralarına yolda seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, aniden ters yoldan çıkan ticari taksiye çarpmamak için manevra yaptı. Ancak bu sırada dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü, devrilen motosikletten yola savruldu. Ticari taksi sürücüsü ise arkasına bakamadan olay yerinden kaçtı.

Kaza anı bir başka sürücünün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün seyir halinde olduğu görülüyor. Bu sırada ters yönden çıkan bir taksi yan yola girmeye çalışıyor. Motosiklet sürücüsü ise taksiye çarpmamak için manevra yaparak yola savruluyor.