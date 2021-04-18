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E-5'i boş buldular, motosikletleri ile şov yaptılar

E-5'i boş buldular, motosikletleri ile şov yaptılar
E-5'i boş buldular, motosikletleri ile şov yaptılar

E-5 karayolunu boş bulan motosikletli iki sürücü, seyir halinde iken tehlikeli hareketlerde bulunarak trafiği riske soktular. Motosikletlerinin önlerini kaldıran sürücülerin tehlikeleri anları ise kameraya yansıdı.

E-5’i boş buldular, motosikletleri ile şov yaptılar - Tıkla İzle

Akıllara durgunluk veren olay akşam saatlerinde E-5 karayolunda kaydedildi. Trafikte seyir halinde olan iki motosiklet sürücüsü motosikletleri ile tehlikeli hareketler sergiledi. Hafta sonu kısıtlamasını fırsat bilen motosiklet sürücüleri trafikte makas atarak ve ön kaldırarak tehlikeye davet çıkardılar.

Önce ön kaldırdılar sonra makas attılar

E-5 karayolu Ankara istikametinde seyir eden motosikletlerin birinin plakasının olmadığı diğerinin ise plakasını görünmeyecek şekilde kapattığı görüldü. Sürücülerin araçların arasından makas atarak ilerledikleri görüldü.

Davut Has - Mehmet Furkan Doğan
 

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