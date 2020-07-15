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E-5'te yanan kamyonet itfaiye tarafından söndürüldü

E-5'te yanan kamyonet itfaiye tarafından söndürüldü
E-5'te yanan kamyonet itfaiye tarafından söndürüldü

E-5 karayolu Kartal mevkiinde seyir halindeki kamyonette balatalardan kaynaklı yangın çıktı. Kamyonet sürücüsü, iki saat önce tamircide değiştirdiği balatalar nedeniyle yangın çıktığını belirtti.

E-5’te yanan kamyonet itfaiye tarafından söndürüldü - Tıkla İzle

Olay, Kartal mevkiinde E-5 karayolu Ankara istikametinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Yolda kamyonetiyle seyir halinde olan Bahattin Çetinkaya, fren balatalarından çıkan kokudan endişe duyarak aracını sağa çekti. Balataları olaydan iki saat önce tamir ettirdiğini söyleyen Çetinkaya, tamirciyi arayarak durumu bildirdi. Tamircinin “Endişe edecek bir şey yok” demesine rağmen balatalarda başlayan yangın kamyoneti sardı. Sürücü Çetinkaya, kendisini kamyonetten dışarı attı. Kamyoneti saran yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kamyoneti yanan Bahattin Çetinkaya, “İki saat önce balataları değiştirdim tamircide. Yolda giderken balatalardan koku geldi. Aracı sağa çektim. Tamirciyi aradım, 'Bir şey olmaz, 5 dakika bekle balatalar yeni olduğu için öyle olmuştur' dedi. 5 dakika sürmedi yangın başladı. Bende bir şey yok” şeklinde konuştu.

Cem Güney Kılıç - Halit Arslan
 

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