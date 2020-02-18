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E-5'te zincirleme kaza: 3 yaralı

E-5'te zincirleme kaza: 3 yaralı
E-5'te zincirleme kaza: 3 yaralı

E-5 karayolu Büyükçekmece Avcılar istikametinde iki otomobil ve bir tırın karıştığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

E-5’te zincirleme kaza: 3 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, 17.30 sıralarında E-5 Karayolu Büyükçekmece'den Avcılar İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JZ 5347 plakalı tır ile 34 HT 8661 plakalı otomobil aynı istikamette ilerlediği sırada sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kaza nedeniyle arkadan gelen başka bir otomobil duramayarak kazaya karışan otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, Avcılar istikametine trafik durma noktasına geldi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri karayolunda dubalarla önlem alarak trafiğin akışını tek şeritten sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza mahallinde yapılan çalışmaların ardından, hasar gören araçların kaldırılmasıyla birlikte trafikteki yoğunluk normale döndü. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Erdal Can İçelli

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