E-Devlet'ten birçok yeni hizmet daha

-RİSK MERKEZİ RAPORU BAŞVURUSU

Bu hizmeti kullanarak, “Kredi Limit ve Borç Bilgileri” veya “Çek Bilgileri” rapor başvurusunda bulunabilir veya raporunuzu görüntüleyebilirsiniz.

-ELEKTRİK HİZMETLERİ

e-Devlet Kapısı ile 62 ilde bulunan 16 elektrik görevli tedarik şirketlerinin serbest olmayan tüketiciler ile son kaynak tedariki kapsamındaki tüketicilere sunduğu bilgilendirme hizmetlerinin yanı sıra abonelik ve fesih başvuru hizmetlerinden de faydalanabilirsiniz.

-DOĞALGAZ HİZMETLERİ

e-Devlet Kapısı ile 46 ilde bulunan 34 doğalgaz dağıtım şirketlerinin sunduğu bilgilendirme hizmetlerinin yanı sıra abonelik ve fesih başvuru hizmetlerinden de faydalanabilirsiniz.

-ADIMA TESCİLLİ ARAÇ SORGULAMA(TÜZEL KİŞİLER İÇİN)

Bu hizmeti kullanarak, Emniyet Genel Müdürlüğü bilgi sisteminde sahibi / ortağı / yetkilisi olduğunuz şirket adına tescilli araçları sorgulayabilirsiniz.

-KALFALIK,USTALIK,USTA ÖĞRENCİLİK VE İŞ YERİ AÇMA BELGESİ SORGULAMA

Bu hizmeti kullanarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlardan alınan Kalfalık, Ustalık, Usta Öğrencilik ve İş Yeri Açma belgenizi görüntüleyebilirsiniz.

CEM RADIŞ