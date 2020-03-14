EBA Öğrenci Girişi| Eba Şifre Al| EBA akademik destek

EBA Öğrenci Girişi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koranavirüs tedbirleri kapsamında “23 Mart Pazartesi gününden itibaren sunacağımız alternatifler üzerinden de evdeki uzaktan eğitim süreçleri başlayacaktır'' dedi. Bu açıklamanın ardından milyonlarca öğrencinin gözü derslerin yapılacağı EBA sistemine çevrildi. Peki EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? İşte detaylar...

EBA NEDİR?

EBA'nın açılımı Eğitim Bilişim Ağı'dır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan EBA(Eğitim Bilişim Ağı) çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. EBA öğretmenlere ve öğrencilere eğitimde büyük kolaylık sağlayan bir platformudur. EBA'ya öğretmenler özel hazırladıkları içerikleri istediği gibi yükleyebilirken yine başka öğretmenler tarafından paylaşılan not ve sunumlara rahatlıkla ulaşabilmektirdir. Bu sistemle birlikte öğretmenler arasında iletişim daha kolay bir hal almıştır. EBA öğretmenlere sağladığı kolaylıkların daha fazlasını öğrencilere sağlamaktadır. EBA'ya giriş yapan bir öğrenci oldukça zengin bir içeriğe ulaşabilmektedir. EBA'ya giriş yapan öğrenci başka öğrenciler tarafından paylaşılan notlara, sunumlara, görsellere rahatlıkla ulaşabilmekte ve bu meteryallerden istdiği gibi faydalanabilmektedir.

EBA GİRİŞ VE ŞİFRE ALMA NASIL YAPILIR?

EBA hesabı olan öğrenciler sisteme TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Mevcut bir hesabı olmayan öğrenciler ise https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/student.jsp adresi üzerinden EBA hesabı oluştur seçeneğine tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No'yu girerek üyelik oluşturduktan sonra sisteme girebileceklerdir.

EBA SİSTEMİNE GİRİŞ YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EBA AKADEMİK DESTEK

Bakan Selçuk, “Yükseköğretim Kurumları sınavına hazırlanan öğrencilerimiz eğitim bilişim ağında, akademik destek platformu üzerinden liselere geçiş sistemi kapsamında merkezi sınava hazırlanan öğrencilerimiz de yine eğitim bilişim ağı üzerinden sunduğumuz ücretsiz destek aracılığıyla hazırlıklarına devam edebileceklerdir. Eğitim bilişim ağı kullananlarda bütün operatörlerden ücretsiz 3GB internet erişimi sağlandığını bir kez daha hatırlatalım.

Bakanlığımız uzmanları tarafından uzaktan eğitim süreciyle ilgili olan tüm aşamalar en ince ayrıntısına kadar çalışılarak öğrencilerimizin hizmetine hazır hale getirildi. Öğrencilerimizin teknik imkan ve tercihleri doğrultusunda tercih edebileceği bilişim ağı portalı ve ekrandan yayınlanacak olan bu tek bir kanal değil birkaç farklı kanallardan öğrenme seviyeleri ya da sınıf seviyelerine göre farklı kanallardan öğrencilerimizin kendi derslerini alabilmesi söz konusu olacak. Tüm bu süreçte öğrencilerin ve velilerin ne yapacaklarını eğitim bilişim ağı ve Bakanlığımız internet sitelerinden takip edebilirler” şeklinde konuştu.

İlkokul birinci sınıftan lise 12'inci sınıfa kadar tüm eğitim kademesindeki öğrenciler için uzaktan eğitim içeriklerinin hazırlandığını ve uzun süredir devam eden çalışmalarda sona gelindiğini vurgulayan Selçuk, “Eğitim bilişim ağı platformumuzdan tüm öğrencilerimiz hizmet almaya, kendi öğretmen ve sınıf gruplarıyla iletişim kurmaya devam edebileceklerdir. Kişiye özel akıllı sistemimizle, zengin ve etkileşimli dijital eğitim içeriklerimiz tatil sürecini en aza indirecek şekilde hazırdır. Tüm sınıflar düzeyinde zorunlu tatil tamamlandığında yüz yüze telafi programları da uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.



