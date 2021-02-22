Ebe hemşire görevli gittiği Bangladeş de hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Serpil Ertuğbay 2000 yılından bu yana Bozüyük Devlet Hastanesinde ebe hemşire olarak başarıyla görev yaptı. 20 yılık Bozüyük serüveninin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından Bangladeş'e yapılan Ertuğbay, Halk Cumhuriyeti İnsani ve Teknik Yardım amaçlı uygulama hastanesine gönüllü olarak gitmek için başvuru yaptı ve başvurusunun kabul edilmesi sonrasında da yaklaşık bir ay önce Bangladeş'e gitti. Ertuğbay, geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonrasında 44 yaşında hayatını kaybetti. Serpil Ertuğbay'ın cenazesinin Çarşamba günü yurda geleceği ve memleketi Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

Serpil Ertuğbay'ın zamansız ölümü Bozüyük'teki meslektaşları ve sevenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılandı.

İsmet Cep

