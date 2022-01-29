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Ece Erken'den, zanlıların yakalanmasının ardından ilk paylaşım

Ece Erken'den, zanlıların yakalanmasının ardından ilk paylaşım
Ece Erken'den, zanlıların yakalanmasının ardından ilk paylaşım

Sunucu Ece Erken, eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüphelilerin yakalanması sonrası sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, “Rabbim şükürler olsun, Allah'ım ne çektiysek çeksin, Allah'ım çok büyüksün çok” yazdı.

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri böyle yakalandı - Tıkla İzle

Bakırköy'de ortağı olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli 11 şahıs tespit edilmişti. Operasyonda kasten öldürme eylemini gerçekleştirdiği belirtilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 11 şahıs 19 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Olay sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ece Erken, "Rabbim şükürler olsun, Allah'ım ne çektiysek çeksin, Allah'ım çok büyüksün çok” yazdı.

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