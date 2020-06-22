Eczacıbaşı VitrA, Simge Aköz ile sözleşme yeniledi

Eczacıbaşı VitrA, sezon sonu kontratı bitecek olan başarılı oyuncusu Simge Aköz ile sözleşme yeniledi. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 3 yıl uzatılarak, 2023'e kadar sürecek olan yeni sözleşme imzalandı.

Eczacıbaşı VitrA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Takımımızın kaptanı ve Milli Takımın başarılı liberosu Simge'yle 2022-2023 sezonu sonuna kadar birlikte çalışacağız. Bu süreçte birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz” ifadelerine yer verildi. Kulübün yayınladığı videoda hislerini paylaşan Simge Aköz ise "Bu formayı giymeye devam edeceğim için çok mutlu ve gururluyum" dedi.